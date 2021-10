Bombeiros Voluntários de Paraíso do Sul ministram palestra para alunos do município

Na manhã da última sexta-feira, dia 22, integrantes dos Bombeiros Voluntários de Paraíso do Sul ministraram palestra para alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Célia Maria Schlesner Schiefelbein da comunidade de Boa Vista Sul, interior de Paraíso do Sul.

Segundo a guarnição, as palestras foram direcionadas para duas turmas do educandário, quando foi abordado o Atendimento Pré Hospitalar (APH) e combate a incêndio. Atividade foi desenvolvida pelo voluntário Leandro Sthal (presidente), Juliano da Rosa (comandante), Roberto Schott e Genesis Dumke.

“Ficamos muito felizes com a interação dos alunos nas questões apresentadas e também temos a certeza que plantamos uma sementinha para que no futuro saiam novos voluntários para nossa associação, além de crianças mais preocupadas e atentas em caso de emergências e perigos”, publicou a guarnição paraisense em sua página no Facebook.