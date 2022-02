Foto: Bombeiros Voluntários de Nova Palma

Nesta quinta-feira, dia 10, os Bombeiros Voluntários de Nova Palma receberam doações de aparelhos eletrônicos e mobiliário do Banco do Brasil do município.

Com ato realizado na sede da agência local, foram doadas cadeiras de escritório e aparelhos de telefone para serem usados assim que a obra da sede da guarnição novapalmense estiver concluída.

A entrega dos materiais foi realizada pelo gerente Sérgio Luiz Batistella Zambonato ao bombeiro voluntário Gerson Descovi.