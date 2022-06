Bombeiros Voluntários de Nova Palma realizarão jantar/baile

Ocorrerá no próximo sábado, dia 11, a partir das 19h30min, no Salão Paroquial, o jantar/baile em benefício da Associação Bombeiros Voluntários de Nova Palma.

Com o objetivo de arrecadar recursos financeiros para a operacionalização da guarnição novapalmense, o evento terá no cardápio do jantar churrasco, risoto, saladas, cuca, pão e sobremesa. Após, ocorrerá o baile com o gripo Trio Nativo.

Os ingressos, que estão à venda com os bombeiros voluntários, podem ser adquiridos ao valor de R$ 90,00 para o casal, R$ 50,00 individual e R$ 20,00 para crianças entre 6 e 11 anos. Mais informações podem ser adquiridas pelo telefone (55) 99989.8844.