Bombeiros Voluntários de Nova Palma realizaram “Natal solidário”

Na tarde da última sexta-feira, dia 24, os Bombeiros Voluntários de Nova Palma realizaram no município o evento: “Natal solidário”.

Durante a ação eles circularam pelas ruas da cidade com o Papai Noel para a distribuição de balas para as crianças. A carreata iniciou na entrada da cidade e encerrou no Hospital de Caridade Nossa Senhora da Piedade, quando foram entregues pacotes de balas para os profissionais da área da saúde.

Para o evento os voluntários contaram com o apoio da Brigada Militar, Bombeiros Voluntários de Faxinal do Soturno, Nova Palma Energia e dos trilheiros de Nova Palma.

Com informações dos Bombeiros Voluntários de Nova Palma