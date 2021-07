Bombeiros Voluntários de Nova Palma estão com seleção aberta para voluntários

Encerra neste sábado, dia 10, o período de inscrições para ser voluntário para atuar na Associação Bombeiros Voluntários de Nova Palma. A entidade busca formar a primeira turma de bombeiros civis para poder iniciar as atividades no município.

As inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira, dia 9, na sede da Associação Comercial, Industrial e de Serviços (Acis) de Nova Palma das 13h às 17h30min e no sábado, dia 10, na Praça Matriz Padre João Zanella das 8h30min às 11h30min.

Para participar é obrigatório ter mais de 18 anos, horário disponível, apresentar uma foto 3×4, entre outros. A escolha dos voluntários irá ocorrer na próxima segunda-feira, dia 12, por meio de uma entrevista com o candidato, quando serão escolhidas 25 pessoas para realizarem o treinamento de bombeiro civil da Associação dos Bombeiros Voluntários do Rio Grande do Sul (Voluntersul).

A Associação Bombeiros Voluntários de Nova Palma foi fundada em fevereiro deste ano, quando foi definida a diretoria que tem como presidente Vantuir Tomazi. Segundo ele, os trabalhos são intensos para estruturar a guarnição, que já conta com o apoio da Prefeitura de Nova Palma que disponibilizou uma área do antigo Parque de Máquinas para que seja usado como sede dos voluntários. Além disso, a diretoria está viabilizando a aquisição de um caminhão de combate a incêndio e equipamentos de proteção individual.

“Para o caminhão as empresas da cidade irão colaborar com o pagamento da metade do veículo e a outra vamos buscar com doações, rifas, entre outros. O valor estimado para a compra do veículo é entre R$ 250 mil a R$ 350 mil. Já os equipamentos de proteção em cerca de R$ 100 mil”, revela Vantuir.

Para quem quiser colaborar com doações, foi disponibilizada uma conta do Banco do Brasil para depósito e Pix. Mais informações pelo telefone (55) 99989.8844.

Banco do Brasil

Agência: 2352-3

Conta: 10787-5

Pix

42090406/0001-52