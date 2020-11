Bombeiros Voluntários de Faxinal do Soturno participa de treinamento

Dando sequência aos eventos de aprimoramento técnico do mês de novembro, dez integrantes dos Bombeiros Voluntários de Faxinal do Soturno participaram, nos dias 21 e 22 de novembro, de Cursos de Suporte Básico de Vida e Atendimento Pré-Hospitalar, organizados e ministrados pelo SETERS – Treinamentos em Emergências e Saúde, na cidade de Santa Maria.

As atividades tiveram foco específico em reanimação cardiopulmonar, utilização de DEA (Desfibrilador Externo Automático) e no atendimento emergencial com ênfase em traumas.

Fonte: Bombeiros Voluntários de Faxinal do Soturno