Bombeiros Voluntários de Agudo sediam Curso de Treinamento

Os Bombeiros Voluntários de Agudo sediaram no último final de semana, dias 26 e 27, o treinamento dos Bombeiros Voluntários de Novo Cabrais.

Em solo agudense, os voluntários cabraisenses receberam os primeiros módulos de treinamento de combate a incêndio, resgate veicular e Atendimento Pré-Hospitalar (APH). Instrutores da cidade de São Sebastião do Caí, certificados pela Associação dos Bombeiros Voluntários do Rio Grande do Sul (Voluntersul), ministraram o curso com ajuda de monitores agudenses. Os docentes utilizaram os equipamentos, as viaturas e a logística fornecida pelos voluntários de Agudo para a realização do treinamento.

Na oportunidade, além dos 13 voluntários da corporação de Novo Cabrais, participaram seis voluntários de Agudo. Reingressaram na associação agudense os voluntários: Auri Antônio Karkow, Josiani Lenise Trebien Barreto e Vinícius Rangel de Lima. Já os voluntários Henrique Lüdtke Martini, Adrian Klix Beskow e Pablo Vidal Vieira, tiveram a oportunidade de realizar o curso e agora, oficialmente, integram a lista de bombeiros ativos na escala operacional.

Fonte: Bombeiros Voluntários de Agudo