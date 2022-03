Bombeiros Voluntários de Agudo recebem doação de caminhão do Exército Brasileiro

Os Bombeiros Voluntários de Agudo receberam do Exército Brasileiro nesta terça-feira, dia 15, em Santiago, a doação de um caminhão Mercedes-Benz 1418 4×4.

O veículo, lotado no 9º Batalhão Logístico, foi restaurado, pintado pelo próprio Exército e está em excelentes condições mecânicas.

“Estamos muito honrados e gratos ao Exército Brasileiro por esta doação”, afirmou Fabiano Cézar do Nascimento, presidente dos Bombeiros Voluntários de Agudo acrescentando “agora este veículo passará por um período de registro, homologação e transferência junto ao Detran, e após iniciaremos os orçamentos e as análises para a montagem da estrutura da carroceria, da bomba e dos demais compartimentos conforme nossa necessidade. Acreditamos que para isso seja necessário um investimento entre R$ 250 mil a R$ 300 mil. Não descartamos novamente o pedido de apoio da comunidade, do Poder Executivo e do Legislativo nessa nova empreitada”.

A doação

Em abril de 2021 a Associação Bombeiros Voluntários de Agudo protocolou o pedido de doação junto ao Comando Militar do Sul, em Porto Alegre. Depois de alguns contatos e o envio de documentos, a confirmação da doação aconteceu em meados de agosto do ano passado. Após os trâmites burocráticos para a liberação da viatura, no início deste ano o 9º Batalhão Logístico, em Santiago, solicitou o envio das tintas e os insumos necessários para a pintura e descaracterização militar do veículo.

Fonte: Bombeiros Voluntários de Agudo