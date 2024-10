Bombeiros Voluntários de Agudo participam de curso internacional

Integrantes dos Bombeiros Voluntários de Agudo participaram nos dias 11, 12 e 13 de outubro do Curso Internacional de Intervenção em Desastres na Escola dos Bombeiros Voluntários do Rio Grande do Sul, sediada no município de São Sebastião do Caí, anexo ao Campus Universitário Vale do Caí da Universidade de Caxias do Sul (UCS). Representaram a corporação e o município agudense os voluntários Mariclai Souza, Luana da Silva, Henrique Martini e Fabiano Nascimento.

O treinamento teve a participação de instrutores chilenos, mexicanos e brasileiros com alunos advindos do Brasil, Argentina e Paraguai.

“Necessário muito preparo físico, mas a condição emocional em muitos momentos se destacava e era essencial”, reiterou Mariclai.

“Excelentes instrutores, porém o principal foi ter coragem para enfrentar o perigo com muita determinação para salvar vidas”, comentou Luana.

O treinamento tinha como objetivo formar resgatistas para atuarem em situações de desastres, como terremotos, resgate aquático, queda de aeronaves, além de busca e resgate em estruturas colapsadas.

Os voluntários receberam instruções sobre Sistema de Comando de Incidentes (SCI), escoramento de emergência, salvamento em áreas inundadas, resgate de vítimas com mobilidade reduzida e avanço em áreas instáveis.

“Parabenizo a Voluntersul pelos excelentes instrutores. Todos os dias escolhíamos um medo. Mas saíamos à luta e no fim acabamos vencendo todos” completou Henrique.

O comandante Fabiano Nascimento finalizou: “O curso se desenvolveu em regime de imersão. Uma vez iniciado o treinamento os alunos não tinham mais acesso aos veículos, a água era racionada assim como a alimentação. A comunicação externa também era restrita. Os Voluntários permaneceram os três dias acampados isolados do mundo externo, simulando as situações de desastres”.

Fonte: Bombeiros Voluntários de Agudo