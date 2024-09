Bombeiros Voluntários de Agudo implantam aplicativo para abertura de chamados

Os Bombeiros Voluntários de Agudo implantaram na tarde desta segunda-feira, dia 16, o novo sistema de recepção de chamados de ocorrências via aplicativo de celular. O aplicativo chamado Conecta Bombeiros Voluntários, já está disponível para usuários Android e iOS e pode ser baixado gratuitamente em ambas as lojas de aplicativos.

Após realizar um rápido cadastro, o usuário tem acesso ao menu com várias opções de ocorrências, sendo graves ou não, e poderá acionar os bombeiros com um simples toque.

O sistema envia diretamente a posição do GPS do local e a vítima também pode enviar fotos para descrever melhor o ocorrido.

O desenvolvimento do aplicativo foi financiado a nível estadual pela SICREDI – Caminho das Águas, que através do Fundo Social irá beneficiar os cerca de 100 municípios atendidos pelas unidades de bombeiros voluntários afiliados a Voluntersul. O sistema ficará em fase de testes e aprimoramento pelos próximos 60 dias até ser utilizado efetivamente pela corporação de Agudo.

Segundo o presidente da Associação Fabiano Nascimento “o objetivo do aplicativo é modernizar a recepção dos chamados, além de garantir um atendimento mais eficiente e rápido nos casos de emergência. O aplicativo vai revolucionar a forma com que as comunidades vão se conectar aos bombeiros voluntários. Comunidades nas localidades do interior do município serão as maiores beneficiadas, pois enquanto o sistema de telefonia móvel ainda é deficitário, a internet seja via rádio, fibra ou satélite, já está presente na maioria das comunidades.”

Fonte: Bombeiros Voluntários de Agudo