Bombeiros Voluntários de Agudo apresentam relatório de 2020

Divulgado nesta terça-feira, dia 12, o relatório anual das ocorrências e dos atendimentos prestados pelos Bombeiros Voluntários de Agudo em 2020.

Segundo os dados apresentados foram no total 137 ocorrências no ano passado, o que representa um acréscimo de +22% em relação ao ano anterior. O destaque negativo foi registrado no mês de abril, momento em que prestaram atendimento de 14 incêndios em vegetação.

Confira os dados apresentados:

– Incêndios: 52 (39 em vegetação, 8 em veículos e 5 casas ou fornos de estufa)

– Retiradas de abelhas: 14

– Acidentes veiculares: 18

– Destelhamentos/cortes de árvores: 12

– Resgates de animais: 9

– Buscas/salvamentos: 10

– Ocorrências diversas: 22