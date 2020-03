Bombeiros Voluntários, Corsan e Prefeitura pedem uso consciente da água em Faxinal do Soturno

Preocupados com a situação da falta de chuvas em Faxinal do Soturno, a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários, a Corsan e a Prefeitura pedem que a população faça uso consciente da água. Em nota, entregue pelos bombeiros à concessionária responsável pelo abastecimento no município na terça-feira, dia 10 de março, a entidade chama a atenção da comunidade para os prejuízos irrecuperáveis na agricultura e para a situação dos reservatórios de água potável da cidade.

Conforme o chefe da Unidade de Saneamento da Corsan, Claudiomiro Weber, foi consertado um vazamento que havia na fonte e, nesta quarta-feira, dia 11, o reservatório já recuperou 15% da sua capacidade e está operando em 45%.

Confira a nota na íntegra:

Comunicado estiagem: uso consciente da água

O Rio Grande do Sul, nesta etapa final do período do verão, passa por estiagem que prejudica sobremaneira diversos municípios que dependem da atividade rural como principal fonte de renda, assim como no abastecimento residencial.

Segundo o jornal Correio do Povo, já no início de fevereiro se contabilizavam mais de 102 municípios em Estado de Emergência e, até o momento, a situação se agrava cada vez mais.

Na Expodireto, uma das principais feiras anuais do agronegócio internacional, que acontece no início do mês de março na cidade de Não-Me-Toque, o secretário de Agricultura do Estado, Covatti Filho, mostrou sua preocupação com o cenário atual da safra e a falta de previsão de chuvas para os próximos dias.

No entanto, ressaltou que algumas políticas públicas para evitar aumento dos prejuízos estão sendo tomadas por parte do Governo, incluindo pedido de recursos à União.

Já em Faxinal do Soturno, além dos problemas envolvendo a atividade rural que é bastante presente no município, os reservatórios de água da Corsan estão operando na faixa dos 30% de sua capacidade total de armazenamento.

Diante disto, a ACBVFS, em parceria com a Corsan e a Prefeitura Municipal, vem à público informar estes dados à população e solicitar a compreensão de todos para que tomem medidas imediatas para uso mais consciente da água nos próximos dias, a fim de evitar que residências fiquem por completo sem abastecimento.

Certamente com o auxílio coletivo, poderemos enfrentar com maior tranquilidade este período climático que tem se demonstrado extremamente difícil.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno