Bombeiros de Restinga Sêca com novos EPIs

O 5º Pelotão de Bombeiro Militar (5º PelBM), localizado no Centro de Eventos de Restinga Sêca adquiriu nesta semana novos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para o atendimento de ocorrência.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS), a aquisição está em consonância com o Decreto Estadual e Municipal, onde o equipamento será utilizado para atendimento de ocorrências que possam envolver a pandemia do Coronavírus (Covid-19). Entre os materiais que serão usados pelos militares estão luvas de borracha, máscaras de proteção, macacão, protetor facial (viseira) e botas de borracha.

Fonte: 5º PelBM