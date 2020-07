Bombeiros atendem ocorrência de incêndio em veículo no interior de Restinga Sêca

O Corpo de Bombeiros de Restinga Sêca atendeu por volta das 12h15min desta quarta-feira, dia 8, a uma ocorrência de incêndio em veículo na localidade de Colônia Borges, interior do município.

Conforme a guarnição que atendeu a ocorrência, o motorista de um automóvel Uno, com placas de Cachoeira do Sul, percebeu que do painel do veículo começou a sair fumaça, instante em que ele parou e, sem ter tempo de pegar o extintor, o fogo já havia atingido o motor.

Houve perda total do automóvel e o condutor não se feriu.