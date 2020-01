Bolsa da Defesa Civil para transporte de água já está sendo utilizada em Nova Palma

O Coordenador Regional da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, tenente coronel Jacob Pinton, entregou ao município de Nova Palma, na semana passada, uma bolsa viniliq, atendendo a demanda do município em função do período de forte estiagem.

A bolsa foi recebida pelo prefeito em exercício, Valcenir Giovelli, pelo secretário de Administração, Jossandro Marion, e pela servidora responsável pelo Setor de Agricultura, Clauciane Stefanello.

O equipamento, uma bolsa com capacidade para 4.500 litros que é adaptada em uma caçamba, já está em uso, auxiliando no transporte de água em regiões necessitadas de Nova Palma.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma