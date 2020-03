Binotto busca mais efetivo para Brigada Militar de Ivorá

Preocupado com a segurança pública no município de Ivorá, que irá reduzir mais uma vez, o prefeito, Ademar Binotto, já busca formas para solucionar o problema.

Na última semana ele esteve em Santa Maria, junto ao Comando da Brigada Militar, para buscar contato para que o efetivo não seja reduzido ainda mais, uma vez que já foram encaminhados requerimentos para que dois policiais militares sejam encaminhados à Reserva. “Hoje contamos com cinco policiais militares, um efetivo aquém das nossas necessidades, contudo se perdermos mais dois será muito complicado para o município”, destaca o prefeito.

Estiveram reunidos, no Gabinete do prefeito, para tratar do tema, a soldado Margarete Stradioto Martins e o sargento Renan; além da vereadora, Eliane Donatto.

Fonte: Prefeitura de Ivorá