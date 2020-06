Biblioteca Municipal de Nova Palma sendo preparada para reabertura

Nos últimos dias, com o recebimento dos últimos itens da compra de livros feita recentemente, a Biblioteca Municipal de Nova Palma vem sendo preparada para sua reabertura, com as duas novas funcionárias do espaço, Cristiane de Oliveira e Géssica de Agostinho, fazendo uma reorganização do acervo, com um novo ordenamento por editora e assunto.

A previsão de conclusão desse trabalho é para até duas semanas, quando, com os devidos cuidados e restrições em função dos riscos da pandemia de coronavírus, será feita a reabertura do espaço, provavelmente com um sistema inicial de agendamento individual para retirada e entrega de material e seguindo instruções de órgãos como o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, que recomenda, entre outros cuidados, uma “quarentena” de alguns dias (seguida de higienização) para livros devolvidos.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma