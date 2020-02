Biblioteca Municipal de Nova Palma conta com novos livros

Novos livros chegaram para o acervo da Biblioteca Municipal de Nova Palma, através do projeto de readequação e modernização do espaço, iniciado no ano passado.

Foram comprados, pela Secretaria Municipal de Educação, os quatro últimos volumes que faltavam para completar a coleção da série juvenil “Dário de um Banana”, composta de 14 números. Também uma coleção completa desta série foi adquirida para a Escola Municipal Cândida Zasso.

Está sendo realizada uma nova tomada de preços de cerca de 90 outros títulos variados, que também deverão estar à disposição dos diferentes públicos no decorrer das próximas semanas.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma