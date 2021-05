Biblioteca de Agudo adquire livros com temática da paleontologia

A Biblioteca Municipal de Agudo adquiriu novos livros com a temática da paleontologia para o seu acervo. As obras são do autor Luiz Eduardo Anelli, biólogo, paleontólogo e professor do Instituto de Geociências da USP. Em 2018 foi vencedor do Prêmio Jabuti com o livro O Brasil dos Dinossauros.

“Os dinossauros viveram por 170 milhões de anos durante uma era de intensa atividade geológica. Nesse longo intervalo, impulsionados pela geologia e por fatos astronômicos, eles evoluíram e testemunharam a transformação da superfície terrestre, sua geografia, clima e biologia. O mundo atual em que vivemos, bem como a fauna e flora que nos rodeia, são o resultado direto desse maravilho intervalo da nossa tão espetacular quanto desconhecida pré-história”, relata Anelli.

Entre as obras adquiridas, está o livro “Novos dinos do Brasil”, que relata as últimas descobertas de dinossauros brasileiros. Entre estes, está o “Bagualossauro” descoberto no município de Agudo.

Fonte: Prefeitura de Agudo