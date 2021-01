Beto Fantinel será empossado deputado estadual nesta segunda-feira

Roberto Fantinel, mais conhecido por Beto, aos 33 anos, será empossado como deputado estadual nesta segunda-feira, dia 11, às 14h, em Porto Alegre.

Natural de Dona Francisca, na eleição de 2018 ele recebeu 29.753 votos, sendo o 46º candidato mais votado, quando acabou ficando como suplente. Com a eleição de 2020, onde os deputados Sebastião Mello, de Porto Alegre, e Fábio Branco, de Rio Grande, venceram o pleito municipal, acabou proporcionando com que Beto pudesse ocupar uma vaga na Assembleia legislativa do Rio Grande do Sul.

“É uma satisfação estar ocupando este espaço no parlamento gaúcho e também sendo a primeira vez que a Quarta Colônia vai ter este espaço para ter suas reivindicações, as suas demandas tratadas dentro da Assembleia gaúcha. Para mim é um motivo de muito orgulho e eu sou muito grato a Quarta Colônia e que foi decisiva para que a gente chegasse a esta suplência”, destacou Beto em entrevista à Rádio Integração.

Ex-presidente da JMDB do Estado e Nacional, ex-assessor do governador Sartori, ex-chefe da Assessoria Parlamentar no Ministério da Cidadania, Cientista Político e Técnico em Agropecuária, Beto já traçou seus objetivos para o seu mandato como deputado estadual: “Nosso objetivo é tratar os interesses da nossa região, da nossa gente, os problemas de infraestrutura, da rede de saúde, os avanços que precisamos promover na área do turismo e também um olhar muito especial a produção primária”.