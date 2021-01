Beto Fantinel é empossado deputado estadual

Foi empossado como deputado estadual no início da tarde desta segunda-feira, dia 11, no Palácio Farroupilha, em Porto Alegre, Roberto Fantinel (MDB), o Beto, de Dona Francisca. Ele é o primeiro político da Quarta Colônia a assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

Beto, aos 33 anos, é ex-presidente da Juventude do MDB (JMDB) do Estado e Nacional, ex-assessor do governador Sartori, ex-chefe da Assessoria Parlamentar no Ministério da Cidadania, Cientista Político e Técnico em Agropecuária. Durante a posse, uma comitiva de Quarta Colônia representada por prefeitos e vereadores esteve presente no ato.

O mais novo deputado recebeu na eleição de 2018 um total de 29.753 votos, sendo o 46º candidato mais votado, quando acabou ficando como suplente. Com a eleição de 2020, onde os deputados Sebastião Mello, de Porto Alegre, e Fábio Branco, de Rio Grande, venceram o pleito municipal, acabou proporcionando com que Beto pudesse ocupar uma vaga na Assembleia.