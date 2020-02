Barreira sanitária apreende produtos sem condições de consumo em Agudo

Técnicos da Regional de Santa Maria da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) realizaram na última quarta-feira, dia 19, uma barreira sanitária na ERS-348, no trevo de acesso ao município de Agudo. A ação contou com o apoio do 2º Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Santa Maria.

Foram vistoriados 275 veículos, entre automóveis e caminhões de carga. Ao todo foram apreendidos 27,5 litros de leite in natura, 1kg de queijo, 1kg de banha e 10 dúzias de ovos, produtos esses que não possuíam inspeção sanitária, conforme prevê a lei federal 1.283. Além de não possuírem inspeção e procedência declarada, os produtos estavam sendo transportados sem refrigeração. “Os alimentos ainda tinham sujeira visível e moscas”, completa a fiscal agropecuária estadual Cláudia Soares.

Toda a apreensão foi inutilizada e doada para o Mantenedouro São Braz, em Santa Maria, para ser utilizada pelos animais.