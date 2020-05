Secretaria de Obras de Faxinal do Soturno concluiu o cronograma de recuperações de barragens

Após cerca de quatro meses de trabalho, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Faxinal do Soturno concluiu o cronograma inicial de recuperação de barragens em diversas localidades do interior. No dia 20 de maio, foi finalizada a barragem do Tope, no Rio Mello, em Sítio dos Mellos. Outras quatro passagens molhadas receberam melhorias desde o mês de janeiro. As obras foram viabilizadas com recursos próprios do Município, totalizando cerca de R$ 150 mil e com mão-de-obra da Secretaria.

A principal melhoria na barragem do Tope foi o alongamento, em aproximadamente 15 metros. Também foram feitas novas vigas nas laterais, para sustentação da estrutura e concretagem das pedras, que dão segurança para a travessia, além de reparos em buracos que a água fez ao longo dos anos. Nesta barragem, foram utilizadas quatro cargas de concreto, totalizando cerca de 30 metros cúbicos de material.

Conforme o secretário de Obras e Serviços Públicos, Clóvis Benetti, o trabalho somente foi possível em razão da estiagem, que baixou o nível da água dos rios Mellos e Soturno. “Era uma demanda de mais de 20 anos e que vai beneficiar muitas famílias do nosso Município, especialmente os agricultores que utilizam estas barragens para o escoamento da produção”, destaca.

As outras barragens que foram recuperadas são a dos Dal Ongaro, dos Montagner e do Mosquito, todas no Rio Soturno, em Linha Nova Palma e a barragem do Pique, no Rio Mello, em Sítio dos Mellos. Segundo Benetti, está sendo pleiteada a ampliação do projeto para incluir mais duas barragens que precisam ser recuperadas, uma na Linha Colonial e a outra em Linha Guarda Mor.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno