Banrisul de Ivorá conta com novo Caixa Eletrônico

A população de Ivorá pode contar, agora, com um novo Caixa Eletrônico. Conforme o gerente do Banrisul, agência Faxinal do Soturno, Eduardo Barin Facin, o novo equipamento, chamado de “Super Full”, permite imprimir talão de cheques; pagar boletos; fazer depósitos; sacar; entre outros.

O prefeito de Ivorá, Ademar Binotto, que visitou o Posto da Agência Bancária no município, na terça-feira, 30 de junho, já havia feito a solicitação de um novo Caixa Eletrônico, ainda no início deste ano, quando da visita de apresentação do gerente em seu Gabinete. Na oportunidade, o novo gerente se comprometeu e hoje atendeu a solicitação.

Com relação a pandemia do coronavírus, Eduardo afirma que, em Ivorá, está sendo feito agendamento espontâneo e, agora, com os dois equipamentos, são atendidos, no máximo três pessoas por vez; uma dentro do Posto e outras duas na entrada nos equipamentos eletrônicos. “Percebemos, não só em Ivorá, mas em todo Estado do Rio Grande do Sul, que as pessoas estão utilizando mais os canais digitais. Acreditamos que eles estão perdendo o ‘medo’ e se sentido mais seguros. O uso dos canais digitais aumentou cerca de 40%”, relata o gerente.

O prefeito agradeceu e afirmou sua alegria, bem como da Comunidade, que será beneficiada com a implantação do novo equipamento, que há muito tempo se esperava.

também recebeu o prefeito Binotto, no Posto do Banrisul, o técnico em Informação, Amauri Paiva.

Fonte: Prefeitura de Ivorá