Banheiros públicos e praça infantil serão reconstruídos em Dona Francisca

A Administração Municipal de Dona Francisca, através da Secretaria de Obras e Urbanismo, deu início, na manhã desta terça-feira, dia 19, na demolição dos banheiros públicos da praça Pe. José Iop e retirada dos brinquedos da pracinha de recreação infantil.



As retiradas e demolições são serviços preliminares à construção de novos banheiros e instalação de brinquedos em perfeitas condições de uso, sendo os atuais revisados e reformados para reaproveitamento no local e em comunidades do interior, contando inclusive com a aquisição de novos.



A obra conta com a colaboração e supervisão do prefeito, Edaleo Dalla Nora, secretário de Finanças, Maiquel Raddatz, engenheira municipal, Samantha Dutra Dal Pozzo e supervisor das Obras, João de Oliveira, que acompanharam o início dos trabalhos.

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca