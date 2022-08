Banda Marcial de Faxinal do Soturno está de volta

Após sete anos, a Banda Marcial Escolar de Faxinal do Soturno está de volta, graças a uma parceria do município com a Escola Estadual de Educação Básica Dom Antônio Reis.

A escola disponibiliza o espaço e os equipamentos para os ensaios e o município custeia a despesa com a contratação do Professor de Música Daniel Santos da Silva, que também é regente do Coral Santa Cecília de Faxinal do Soturno.

Os ensaios são realizados todas as segundas-feiras, às 9h e às 14h, na Escola Dom Antônio Reis. Atualmente, mais de 20 estudantes já estão participando das atividades, no turno inverso às aulas.

Podem participar crianças a partir de 12 anos, alunos das escolas municipais e também pessoas interessadas da comunidade em geral.

De acordo com o diretor da escola, Lovel Savegnago, a Banda Marcial realizou suas últimas atividades em 2015. Esse retorno é muito importante para proporcionar o ensino da música dentro das escolas.

Para participar basta procurar a Escola Dom Antônio Reis, fazer a sua inscrição e acompanhar as atividades. Nos encontros, o regente explica o funcionamento dos instrumentos e cada um pode escolher aquele que tiver maior afinidade.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno