Banda Corpo e Alma é uma das atrações da programação dos 66 anos de Agudo

O município de Agudo celebra no próximo dia 16 de fevereiro os 66 anos de emancipação. Para marcar a data, o Poder Executivo divulgou nesta segunda-feira, dia 3, as atividades festivas de aniversário.

Com uma programação recheada de eventos culturais, esportivos e de integração comunitária, a festa deve movimentar o Torrão Amigo e valorizar as tradições do município.

Confira a programação:

08/02 (Sábado) – 9h | 41º Rodeio de Verão Intermunicipal – CTG Sentinela do Jacuí

09/02 (Domingo) – 9h | 1ª Copa Agudo de Futvôlei – Clube Centenário

15/02 (Sábado) – 9h | Abertura do Torneio de Bochas – Taça Beto Boeck – Canchas do Clube Centenário e Aldo Hoppe

16/02 (Domingo) – 9h | Cerimônia de Acendimento ao Lume Memorial – Esplanada do Monumento

16/02 (Domingo) – 17h30 | Agudo In Fest com Paula Machado e Banda Corpo e Alma – Volksgarten

22/02 (Sábado) – 9h | Finais do Torneio de Bochas – Taça Beto Boeck – Cancha Aldo Hoppe

23/02 (Domingo) – 8h30 | Interseleções de Futebol de Campo – Categoria Sub-23 – Grêmio Esportivo Elite

Na programação estão ainda as inaugurações e anúncios de novos projetos para o futuro de Agudo, o qual as datas dos atos serão divulgadas em breve pela Prefeitura de Agudo.

Com informações da Prefeitura de Agudo.