Banda AESA animará evento do sorteio do Programa Compra Premiada em Faxinal

Está chegando na reta final o Programa Compra Premiada em Faxinal, uma promoção do município de Faxinal do Soturno e da Associação Comercial, Industrial e de Serviços (Acis) para incentivar a população a comprar no município.

O sorteio dos prêmios será realizado neste domingo, dia 4, às 19h, na Praça Vicente Pallotti, com transmissão da Rádio Integração. Logo após o sorteio a animação ficará por conta da Banda AESA, que se apresentará pela primeira vez em Faxinal do Soturno e região.

Até esta sexta-feira, dia 2, nas compras acima de R$ 50,00 no comércio local, com documento fiscal e CPF na nota, o consumidor pode participar do Programa Compra Premiada em Faxinal para concorrer a 48 prêmios, incluindo mais de R$ 15 mil em dinheiro. Para receber os cupons é necessário levar os documentos fiscais até a Prefeitura Municipal ou a Acis. A premiação foi composta por doações do comércio local, juntamente com o município de Faxinal do Soturno.

O consumidor receberá um cupom a cada R$ 50,00 até o limite de R$ 1.000,00 e 25 cupons para valores acima de R$ 1.050,00, sendo que os valores não são cumulativos.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno