Balneário das Tunas terá show, rústica, futebol e vôlei no final de semana

Seguindo a programação de eventos para o mês de janeiro, o Balneário Passo das Tunas, em Restinga Sêca, sedia no final de semana, uma etapa do Circuito Verão Sesc de Esportes e a 5ª edição da rústica ‘Desafio Balneário das Tunas’.

O Circuito Verão Sesc de Esportes é realizado pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc, em parceria com a Prefeitura Municipal. No sábado, dia 18, serão realizadas as disputas da modalidade futebol de areia masculino e feminino e no domingo, dia 19, será a vez da modalidade vôlei de areia, duplas masculino e feminino.

Os campeões de cada modalidade estarão classificados para a grande final estadual, no mês de março na Praia de Torres, com show de Diogo Nogueira.

Na noite de sábado, a atração será o show musical com a dupla Everton e Marcos, a partir das 22h no palco de shows do Balneário.

Desafio Balneário das Tunas

A 5ª edição do “Desafio Balneário das Tunas” está programada para o domingo, dia 19 de janeiro e totalizará cerca de 15 quilômetros de prova.

Aos mesmos moldes dos anos anteriores, a largada ocorre em frente ao Ginásio de Esportes Romano Cantarelli, às 9h, e segue até o Balneário das Tunas.

Com disputas individuais no masculino e feminino, neste ano a novidade é a competição em dupla, nas modalidades masculino, feminino e misto. Haverá premiação do 1º ao 5º lugar em todas as categorias.

De acordo com a atleta Marcia Garcia Cavalheiro, o número de participantes surpreendeu, chegando a um total de 170 inscritos.

No dia do evento a concentração dos atletas será no Balneário das Tunas, quando serão entregues os kits aos competidores e haverá transporte saindo às 8h30min até o ginásio para a largada.