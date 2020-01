Balneário das Tunas terá esportes e shows em janeiro

Vários eventos esportivos e culturais estão programados para o mês de janeiro no Balneário das Tunas em Restinga Sêca.

No dia 11 tem show com a Banda Nova Scala. Dia 18 acontece o Circuito SESC de Futebol de Areia e à noite terá show nacional com a dupla Everton e Marcos. Para o dia 19 está programado o Circuito SESC de Vôlei de Areia e o 5º Desafio Balneário das Tunas, uma corrida de 15km do Ginásio de Esportes Romano Cantarelli até o Balneário das Tunas. Dia 25 acontece o Torneio Interseleções de Futebol de Areia. E para os dias 25, 26 e 27 está programado um Torneio de Poker e Truco.

O Balneário dispõe de grande infraestrutura, com banheiros públicos, chuveiros ao ar livre, posto de atendimento da Brigada Militar, guarda-vidas, atendimento ambulatorial, wi-fi gratuito, mercados, lancherias, bares, restaurante, sorveterias, diversas lojas de variedades, cancha de bocha, áreas para futebol de areia, vôlei, entre outros.

Os valores diários das taxas para uso do camping no Balneário das Tunas:

Barraca ou dois iglus (até 15 dias): R$ 25,00

Barraca ou dois iglus (acima de 15 dias): R$ 20,00

Iglu adicional: R$ 10,00

Carro adicional: R$ 15,00

Caminhão, trailer, motor home: R$ 35,00

Ônibus: R$ 150,00

Micro-ônibus, van: R$ 100,00

Carro: R$ 15,00

Moto: R$ 10,00

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca