Avenida de Agudo promove ações sociais com foco na prática esportiva

Em entrevista para a Rádio Integração nesta quinta-feira, dia 21, o ex-jogador de futebol profissional André Mainardi, atual coordenador técnico das categorias de base do Avenida de Agudo/Núcleo de Capacitação do Grêmio, destacou uma parceria do clube com a Prefeitura de Agudo em um projeto social que atende 40 crianças do município, por meio da prática do futebol de campo.

Nesta ação conjunta, com foco no treinamento esportivo, na realização de atividade física constante e recreação, a equipe agudense adquiriu materiais esportivos como chuteiras e fardamentos (camisas, calções e meias) oriundos de repasses da Prefeitura.

DISPUTAS

Atualmente o Avenida está disputando duas competições nesta temporada de 2021, que é o Campeonato Gaúcho Noligafi Evolução (categorias Sub-11, Sub-12, Sub-13 e Sub-14) e a Copa dos Vales (categorias Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17).

O clube terá dois compromissos neste final de semana. O primeiro será no sábado, dia 23, onde o Avenida vai viajar até Santa Cruz do Sul para enfrentar o F. C. Santa Cruz (categorias Sub-13, Sub-15 e Sub-17) pela 3ª rodada da Copa dos Vales. Já no domingo, dia 24, a equipe terá pela frente o Grêmio Santo Ângelo (categorias Sub-11 e Sub-13) pela última rodada do Gauchão, no Estádio Ivo Martin, também conhecido como Baixada dos Campeões, em Agudo, a partir das 14h. No campeonato estadual, o Avenida precisa de vitórias nas duas categorias para poder se classificar a próxima fase.

Em 2022, além de disputar as mesmas competições deste ano, o clube agudense irá disputar uma terceira competição, visando dar mais espaço aos vários jogadores que integram a equipe.

Por ser um núcleo de capacitação do Grêmio, um dos maiores clubes de futebol do Brasil, várias crianças e adolescentes vem demonstrando interesse em jogar no Avenida. Por conta disso, será realizada uma avaliação técnica da equipe de Agudo na cidade de Aceguá, na divisa com o Uruguai, no mês de novembro.

Por meio do Núcleo, um dos alunos de Mainardi no Avenida chegou até o Grêmio. Trata-se de Lorenzo Krug Grehs, de 15 anos, natural de Candelária, que se destacou em Agudo e hoje faz parte da categoria Sub-15 do Grêmio, em Porto Alegre.