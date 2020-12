Auxiliares da EMEI Beija-Flor de Faxinal do Soturno confeccionam materiais pedagógicos

A pandemia mudou de forma significativa a rotina dos profissionais da Educação. Com as salas de aula vazias, a equipe da Escola Municipal de Educação Infantil Beija-Flor teve que se reinventar. Enquanto os professores planejavam atividades para os pequenos realizarem em casa, as auxiliares se reuniram para usar a criatividade neste período.

Na manhã desta segunda-feira, dia 14 de dezembro, os resultados foram apresentados à Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Carmem Zacarias e a coordenadora de projetos Marisa Ceolin. Todos os trabalhos desenvolvidos pelas auxiliares foram expostos em uma sala. São jogos educativos de diversos tipos, cores e personagens, que vão ajudar nas atividades com as crianças, tornando as aulas mais dinâmicas e divertidas.

Conforme Carmem, o desafio foi proposto com o intuito de otimizar o tempo das auxiliares na escola. Em grupos, as profissionais trocaram ideias e descobriram novas habilidades. O sucesso foi comprovado com os produtos finais apresentados. “Todas estão de parabéns pela criatividade e superação. A partir de agora é só evoluir”, avalia a secretária.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno