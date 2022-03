Autoteste de Covid-19 já pode ser adquirido na Rede de Farmácias São João

Os autotestes de Covid-19 já estão disponíveis nas mais de 900 lojas da Rede de Farmácias São João, nos três estados do Sul (RS, SC e PR). A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a comercialização do kit de autotestagem em janeiro de 2022. Apesar de já liberados em diversos países, no Brasil o produto ainda necessitava de aprovação para venda e distribuição em estabelecimentos licenciados.

Após esse aval da Anvisa, iniciou a corrida burocrática regulatória, onde os fabricantes e importadores desses autotestes precisaram submeter o produto a uma análise técnica e aprovação da agência reguladora. Até o último dia 12 de março, sete marcas já haviam sido aprovadas pela Anvisa.

“A tecnologia do autoteste é a mesma dos testes profissionais, baseia-se na utilização de secreção coletada do nariz ou da boca (saliva), e pode detectar as proteínas (antígeno) do vírus causador da Covid-19”, explica Roberto Canquerini, gerente de Serviços de Saúde da Rede de Farmácias São João.

Os kits são feitos para que os próprios usuários possam realizar a coleta da amostra e interpretação do resultado, muito semelhante aos testes de gravidez feitos em casa. Ele também é semelhante aos testes rápidos de Covid-19 que são realizados nas farmácias.

A veracidade e segurança dos resultados dependem muito da qualidade da coleta realizada. A recomendação é seguir rigorosamente as informações que constam no manual do produto. Os mais de 2.600 farmacêuticos da Rede estão preparados para fornecer todas as orientações e esclarecer dúvidas dos pacientes sobre o autoteste.

De acordo com o médico do Núcleo de Inovação em Serviços de Saúde da Rede de Farmácias São João, Dr. Jefferson Cunha, o autoteste serve como triagem, pois permite a identificação precoce e o isolamento de pessoas infectadas com o vírus causador da Covid-19. “A triagem é importante, porque as pessoas podem estar assintomáticas, pré-sintomáticas ou com apenas sintomas leves e estar transmitindo o vírus sem saber”, pontua.

A orientação do Ministério da Saúde para a pessoa que teve o resultado positivo para Covid-19 é o isolamento imediato, usar máscara e avisar as pessoas com quem teve contato recente. O autoteste também não é considerado como diagnóstico definitivo, não tem validade de atestado médico e nem aval para viagens.

A Rede de Farmácias São João ainda preparou uma página com o passo a passo para o autoeste de Covid-19 e para esclarecer as principais dúvidas: institucional.saojoaofarmacias.com.br/autoteste

Os testes podem ser adquiridos nas lojas físicas e também pelo App Farmácias São João.

Quando usar o autoteste?

· Quando estiver com sintomas como: dor de cabeça, febre, tosse, dor de garganta, perda de cheiro ou sabor, falta de ar, etc.;

· Teve contato com alguém positivo para Covid-19;

· Estiver preocupado por ter sido exposto à Covid-19;

· Entre o 1º ao 7º dia do início dos sintomas, se você apresenta sintomas;

· Se não apresentar sintomas, a partir do 5º dia do último contato com pessoa que testou positivo ou teve sintomas;

· O autoteste não deve ser usado por pessoas com propensão a sangramento nasal.

Live

Dúvidas sobre os autotestes de Covid-19 poderão ser esclarecidas durante uma live com o farmacêutico Roberto Canquerini, gerente de Serviços de Saúde da Rede de Farmácias São João.

Nesta quarta-feira (16), 19h, através do perfil no Instagram: @farmaciassaojoao

Sobre a São João

A Rede é a 4ª maior do varejo farmacêutico do Brasil e a maior da região Sul (RS, SC e PR). Atualmente são mais de 900 lojas, cerca de 15 mil colaboradores e o compromisso “Cuidar da sua saúde é nossa missão”.

A Rede também conta com mais de 750 consultórios farmacêuticos e 110 filiais com o serviço de vacinação.

Fonte: Rede de Farmácias São João