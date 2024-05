Autorizada a obra para desvio da ERS-348, entre Agudo e Dona Francisca

Na manhã desta quinta-feira, 23, uma importante reunião online foi realizada com a presença do Secretário de Transporte e Logística do Estado, Juvir Costella, representantes do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e prefeitos da região central do estado. Entre os presentes, estiveram o Prefeito de Agudo, Luís Henrique Kittel, e o Prefeito de Dona Francisca, Olavo Cassol.

A reunião teve como objetivo traçar um panorama das situações das rodovias estaduais na Quarta Colônia, em especial na ERS-348, que liga Agudo a Dona Francisca. Recentes chuvas causaram o colapso de parte do asfalto dessa rodovia, bloqueando o trânsito na região.

Além dos danos na ERS-348, a rota alternativa de desvio por estrada de chão também foi severamente afetada, com a formação de uma cratera que impossibilita o trânsito no local. Estima-se que serão necessários dois mil metros cúbicos de material para restabelecer o acesso pela estrada de chão, possibilitando um desvio até a conclusão das obras de restauração do asfalto.

Durante a reunião o Prefeito de Agudo, Luís Henrique Kittel, destacou a urgência da situação e a necessidade de soluções rápidas e eficazes, além da necessidade de um planejamento de longo prazo para evitar que situações como essa se repitam. “Estamos trabalhando para garantir que as obras sejam realizadas com a máxima celeridade para restabelecer a segurança e a mobilidade na nossa região”, disse Kittel.

A empresa RGS já foi autorizada a realizar os serviços no desvio com urgência, condicionada às condições climáticas, que devem melhorar nos próximos dias. Simultaneamente, um estudo de engenharia será conduzido para definir a nova obra do asfalto que cedeu, visando uma solução duradoura e segura para a ERS-348.

O Prefeito de Dona Francisca, Olavo José Cassol, reiterou que a ideia é inicialmente trabalhar no desvio na localidade da Várzea do Agudo e, posteriormente, a recuperação da parte danificada, com a possibilidade de colocação de mais galerias no trecho. “Estamos empenhados desde o início para que seja restaurado o acesso aos dois municípios”.

Fonte: Prefeitura de Agudo