Autoridades de Faxinal do Soturno realizam reunião com as pessoas  que foram alojadas

Em uma ação conjunta, Poder Executivo, Judiciário e Ministério Público se reuniram com os alojados em Faxinal do Soturno na noite desta quinta-feira, dia 09. O objetivo da visita foi conhecer as condições dos alojados e dialogar sobre suas necessidades e demandas.

Foi destacada a importância de garantir a dignidade e o bem-estar das pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade, o compromisso com a defesa dos direitos dos cidadãos e a necessidade de buscar soluções para as demandas dos alojados.

Durante a visita, os representantes puderam conversar com os alojados e ouvir suas histórias. As autoridades presentes se comprometeram a buscar soluções para as demandas dos alojados, em conjunto com a comunidade local.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno