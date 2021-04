Auriculoterapia na Academia da Saúde em Nova Palma

A partir deste mês de abril a Academia de Saúde de Nova Palma passa a oferecer atendimentos de auriculoterapia.

Neste momento, devido ao risco de contágio da covid-19, os atendimentos serão de forma individual e com agendamento prévio pelo telefone (55) 99627-4975. A demanda poderá ser espontânea ou por meio de encaminhamento da rede.

AURICULOTERAPIA

Auriculoterapia é uma técnica da Medicina Tradicional Chinesa que trata disfunções físicas, emocionais e mentais por meio de estímulos em pontos específicos da orelha, local onde há terminações nervosas correspondentes a determinados órgãos do corpo.

Essa técnica é usada principalmente como auxiliar no alívio de quadros de dor crônica, ansiedade, e uma infinidade de sintomas tanto físicos como emocionais. Faz parte das terapias integrativas e complementares, onde técnicas milenares de cuidado estão sendo adotadas para complementar os tratamentos convencionais. As indicações são embasadas no indivíduo como um todo, considerando-o em seus vários aspectos: físico, psíquico, emocional e social.

