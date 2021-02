Aulas na rede municipal de ensino de Faxinal do Soturno podem iniciar dia 8 de março

Com a permanência da região de Santa Maria na bandeira vermelha conforme o modelo de distanciamento controlado do Governo do Rio Grande do Sul, a previsão é de que as aulas da rede municipal de ensino de Faxinal do Soturno iniciem no dia 8 de março. Esta data é válida para os alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano). Já para as crianças matriculadas no Pré A, Pré B, maternal e berçário o início está previsto para o dia 5 de abril.

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto divulgou na segunda-feira, dia 22 de fevereiro, as informações referentes ao calendário escolar de 2021. Conforme a titular da pasta, Simone Cancian Stieler (foto), o ensino será no formato híbrido, com atividades presenciais e remotas. “As atividades serão organizadas com revezamento semanal, não excedendo 50% da capacidade dos espaços físicos das salas de aula”, explica. Simone acrescenta que os alunos do berçário e maternal, na Emei Beija-Flor, serão atendidos em turno único.

O gerenciamento da capacidade dos espaços será feito pela equipe gestora de cada escola e a efetivação presencial será determinada pelos protocolos sanitários vigentes. Os professores terão três horas de atendimento presencial com os estudantes de cada grupo (grupo A e grupo B) e uma hora para atendimento através das plataformas digitais, grupos de WhatsApp ou no formato físico, conforme a realidade e necessidade de cada aluno.

A partir da segunda-feira, dia 22 de fevereiro, os pais dos alunos do 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental podem comparecer nas escolas onde seus filhos estudam para assinar o Termo de Responsabilidade e Livre Consentimento em Situação de Pandemia de Covid-19, fazer a matrícula ou rematrícula e receber as demais informações pertinentes. O horário de atendimento é das 7h30min às 10h30min e das 13h às 16h. Os pais das crianças do Pré A e Pré B e do berçário e maternal podem comparecer a partir do mês de março, uma vez que a previsão de início das aulas é para o dia 5 de abril.

A Secretaria de Educação, Cultura e Desporto reitera que o calendário escolar pode sofrer alterações, conforme o andamento da pandemia e novos decretos municipais e estaduais. “Em caso de bandeira preta na nossa região, por exemplo, as atividades presenciais ficam suspensas”, completa Simone.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno