Aulas iniciam no dia 17 de fevereiro nas escolas municipais de Formigueiro

Para as crianças e adolescentes, o mês de fevereiro é marcado pelo inicio do ano letivo. Em Formigueiro, as aulas na rede municipal irão iniciar na segunda-feira, dia 17 de fevereiro, nas turmas de Pré-Escola e Ensino Fundamental. Lembrando que a data não abrange as turmas de maternal I e II, pois já iniciaram o ano letivo, no dia 3 de fevereiro.

A Secretaria de Educação, Cultura, Desportos e Eventos abriu turmas de pré ao 5º ano nas Escolas Acácio Antônio Vieira (Fundo do Formigueiro), São Vicente de Paulo (Colônia Antão Farias) e La Salle (Cerro do Formigueiro). Na Escola Santa Catarina (Vila Sabino) do 1º ao 5º ano e na Escola Santa Rosa (Vila Rosa) o Ensino Fundamental completo, ou seja, 1º ao 9º ano. Já o Centro Municipal de Educação Infantil Formiguinha oferta maternal I, maternal II, pré A e pré B.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro