Aulas de yoga serão retomadas em Faxinal do Soturno

Aliviar as dores corporais, diminuir o estresse e a ansiedade e melhorar o sono são alguns dos benefícios do yoga. A modalidade é oferecida pela Secretaria Municipal da Saúde, com aulas semanais, junto à Unidade Básica de Saúde da Sede. Após um período de recesso, as atividades vão ser retomadas na próxima quarta-feira, às 14h.

A professora de educação física Marivana Giovelli Casali é a responsável por ministrar as aulas de yoga. Segundo ela, a atividade é aberta a todas as idades, a partir dos 12 anos. Para participar, é preciso se inscrever na recepção do Posto de Saúde. Os alunos que já possuem cadastro podem seguir frequentando a modalidade.

Yoga: quartas-feiras, das 14h às 15h, na Unidade Básica de Saúde da Sede.

Mais informações pelo telefone (55) 3263-2572.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno