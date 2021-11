Aulas de canoagem reiniciam nesta semana em Nova Palma

Na próxima sexta-feira, dia 26, reiniciam as aulas de canoagem no Rio Soturno, junto ao Balneário de Nova Palma. Projeto é uma parceria entre o Núcleo de Implementação da Excelência Esportiva e Manutenção da Saúde, vinculado ao Centro de Educação Física da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), e o município de Nova Palma, por meio do projeto Geoparque Quarta Colônia.

Conforme a Prefeitura de Nova Palma, as aulas, gratuitas, que iniciaram no ano de 2019 e foram interrompidas devido à pandemia do Coronavírus, acontecerão às sextas-feiras e sábados, nos turnos da manhã e da tarde.

Segundo o professor Luiz Fernando Cuozzo Lemos, coordenador do projeto, as aulas são abertas ao público em geral e os interessados podem contatar a equipe coordenadora no próprio local, mas desde já são realizados contatos prévios com as escolas, priorizando a participação dos estudantes do município. “Haverá monitores acadêmicos da UFSM e estamos priorizando aqueles que são oriundos de Nova Palma, incentivando a formação pessoal dos cidadãos locais”, explica o professor Luiz Fernando, enfatizando que um dos objetivos futuros do projeto é também fomentar a formação de uma equipe esportiva da modalidade, talvez participando até de competições representando o município.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma