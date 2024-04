Aulas de Ballet Clássico e Baby Class com inscrições abertas em Dona Francisca

Estão abertas as inscrições para as atividades de Ballet Clássico e Baby Class, em Dona Francisca, para as crianças com idade entre 3 a 18 anos, moradoras no município.

As vagas são destinadas prioritariamente para crianças carentes e em situação de vulnerabilidade social. Caso sobrem vagas, serão preenchidas sem distinção de classe social e critérios socioeconômicos.

As inscrições são realizadas presencialmente na sede do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), quando o responsável deverá apresentar Certidão de Nascimento ou identidade da criança. Não serão aceitas inscrições via telefone ou redes sociais.

As aulas serão ministradas uma vez na semana, em turno inverso à escola, e acontecerá na Comunidade Quilombola Acácio Flores.

Com informações da Prefeitura de Dona Francisca.