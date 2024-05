Aulas da Rede Municipal de Dona Francisca foram retomadas de forma parcial

Secretaria de Educação de Dona Francisca retomou de forma parcial nesta terça-feira, dia 14, as aulas na Rede Municipal de Ensino.

O retorno de forma presencial foi viável na Escola Municipal de Educação Infantil Dente de Leite e na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Luiz Barchet. Já as atividades na Escola Municipal de Ensino Fundamental Tiradentes, são realizadas à distância, sendo que servidores percorram o interior do município para levar as atividades planejadas pelos professores aos alunos da Linha Geral, Formoso, Trombudo, Cerro dos Dambrós, Linha Vendrusculo, Linha Ávila, Sanga Funda e Caemborá.

A ação foi possível pela união de forças entre das secretarias municipais de Educação, Agricultura e Obras para chegar até todos os estudantes do interior do município.

Conforme a Prefeitura de Dona Francisca, o trabalho continua para que o município tenha melhores condições de acesso às comunidades do interior, para que seja possível a realização do transporte de forma integral e a retomada das aulas da Rede Municipal e Estadual.