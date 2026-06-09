Audiências públicas da Defesa Civil de Dona Francisca irão definir o Plano de Contingência municipal

A Prefeitura de Dona Francisca, juntamente com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, realizará neste sábado, dia 13, em dois turnos, as audiências públicas para elaboração do Plano de Contingência do município.

A partir das 8h, na comunidade Evangélica do Trombudo, abrangendo as regiões de Linha Grande, Formoso, Trombudo, Linha Ávila e Sanga Funda, e à tarde, iniciando às 13h, no Clube Franciscano, para os moradores da zona urbana, Linha do Moinho e Linha do Soturno, a comunidade é convidada a se fazer presente para debater, dar sugestões e estar ciente de como será estruturado o Plano de Contingência de Dona Francisca. O objetivo é garantir um município mais seguro, com a comunidade preparada e orientada para possíveis alertas e eventos climáticos adversos.

Para uma maior presença nas reuniões, haverá ônibus saindo às 7h da sede do Poder Executivo, passando pela Linha Grande, Formoso, Trombudo, Linha Ávila, Sanga Funda, retornando para o Trombudo. Às 11h, após o encerramento, será feito trajeto inverso. Na parte da tarde, o ônibus sairá novamente da frente da Prefeitura de Dona Francisca com direção à Linha do Moinho, Linha do Soturno, conduzindo os munícipes até o Clube Franciscano. Às 17h, após o encerramento, será feito trajeto inverso.