Audiência tratou sobre segurança pública de Nova Palma

Na tarde da última quarta-feira, dia 19, a Câmara de Vereadores de Nova Palma promoveu uma Audiência Pública para tratar sobre a segurança pública no município. Na oportunidade estava presente o Sub-comandante do 1º Regimento de Polícia Montada (1º RPMon) da Brigada Militar de Santa Maria, major Rogério Glanzel Alves.

Com o plenário do Legislativo lotado de empresários, comerciantes, representantes da Polícia Civil, Bombeiros Voluntários e moradores, o sub-comandante pode ouvir as demandas relativas a área da segurança, como a falta de efetivo, a preocupação com a insegurança e a proximidade do verão, época em que a cidade recebe turistas devido ao Balneário Municipal.

“A gente quer ouvir os senhores para levar as dúvidas e reclamações e tentarmos melhorar o trabalho desenvolvido aqui”, disse o major Rodrigo.

O presidente do Legislativo, Fernando Cassol, assim como os vereadores presentes na audiência, mostrou a preocupação também com a zona rural de Nova Palma e com os crimes que acontecem no interior. “Essa reunião é para somar e agradeço a presença de todos”, disse ao final do encontro o vereador Fernando.

Participou também da audiência o prefeito de Nova Palma, André Rossato, os vereadores Rodrigo Severo, Neusa Rossato, Paulo Uliana, o presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços (Acis), Adriano Vestena, e o presidente da Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma (Camnpal), Claudimir Piccin.

Fonte: Câmara de Vereadores de Nova Palma