Audiência Pública em Paraíso do Sul irá debater duplicação da RSC-287

Nesta sexta-feira, dia 29, a Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul promoverá uma Audiência Pública em Paraíso do Sul para debater questões relacionadas a duplicação da RSC-287.

O requerimento, aprovado na Assembleia, foi encaminhado pelo deputado estadual Beto Fantinel, em atendimento ao pedido das vereadoras Patrícia Parreira e Kátia Schlesner.

Conforme a presidente da Câmara de Vereadores de Paraíso do Sul, Patrícia Parreira, o pedido pela audiência foi feito ainda no ano passado, durante a Marcha dos Vereadores da Quarta Colônia e Região à Porto Alegre, tendo em vista os inúmeros questionamentos da população paraisense, não somente quanto a duplicação da rodovia, mas também sobre a praça de pedágio que será instalada no município.

O encontro será no Pavilhão da Comunidade Evangélica da sede, a partir das 18h, quando os moradores poderão sanar dúvidas e apresentar demandas.

Patrícia conta que o deputado Beto enviou convite aos representantes da empresa Sacyr, responsável pela obra de duplicação e a expectativa é a presença deles para debater o projeto e ouvir a população.

É a primeira vez que a Assembleia Legislativa realiza uma Audiência Pública em Paraíso do Sul e toda a população local e regional é convidada a participar.

