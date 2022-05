Audiência Pública em Paraíso do Sul debate a duplicação da RSC-287

Fotos: Rafael Rosa

A Comissão dos Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul realizou pela primeira vez em Paraíso do Sul, uma Audiência Pública que debateu os impactos da concessão e duplicação da RSC 287, no trecho que compreende os municípios de Novo Cabrais até Santa Maria. O evento ocorreu na noite da última sexta-feira, dia 29, no Pavilhão da Comunidade Evangélica, com a participação de aproximadamente 150 pessoas.

A Audiência Pública, aprovada na Comissão de Assuntos Municipais foi solicitada pelo deputado estadual Beto Fantinel, após demanda das vereadoras paraisenses, Patrícia Parreira e Kátia Schlesner.

Participaram da abertura da audiência o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Valdeci Oliveira, e o diretor da Sacyr, da concessionária Rota de Santa Maria, Renato Bortoleti. O deputado Beto conduziu os trabalhos, quando a população teve a oportunidade de direcionar questionamentos ao representante da empresa, o jurídico Rafael Barros, e ao diretor da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs), Ricardo Pereira.

A presidente da Câmara de Vereadores de paraíso do Sul, Patrícia Parreira, agradeceu o empenho do deputado Beto, que oportunizou a discussão com a participação da sociedade. Conforme a parlamentar, foram apresentadas demandas quanto à isenção de tarifa aos moradores que utilizam a rodovia diariamente para trabalho. Moradores próximos à rodovia questionaram sobre desapropriações de áreas, transporte de máquinas agrícolas e construção de recuos, entre outros aspectos do projeto de duplicação.

A Sacyr, por meio da Rota Santa Maria, já iniciou a construção das duas praças de pedágio, uma em Paraíso do Sul e a outra em Palma, Distrito de Santa Maria. O deputado Beto garantiu que a ata da Audiência Pública, com todas as demandas apresentadas pela população, será repassada para Agergs e Sacyr, as quais destacaram que os pedidos poderão ser levados em consideração no projeto que não está concluído, estando apto a receber alterações.

Fonte: Câmara de Vereadores de Paraíso do Sul