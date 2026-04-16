Audiência Pública debateu projeto de turismo em Nova Palma

No último dia 9 de abril, a Câmara de Vereadores sediou uma audiência pública para a apresentação e discussão de um projeto de promoção turística do município de Nova Palma. O encontro reuniu empreendedores de segmentos ligados direta e indiretamente ao turismo, integrantes do Conselho Municipal de Turismo e demais interessados.

Durante a audiência, o coordenador municipal de Cultura e Turismo, Diego Hahn, destacou a relevância do fortalecimento do setor turístico como estratégia para o desenvolvimento econômico local. Ele também abordou os impactos que a atividade pode gerar a curto prazo, com destaque para mudanças relacionadas à reforma tributária e para a portaria do Ministério do Turismo que regulamenta a atuação de produtores rurais e agricultores familiares na exploração do turismo.

Outro ponto enfatizado foi a importância da adesão a certificações, como o Cadastur — obrigatório para determinadas atividades do setor — e os selos vinculados ao Geoparque Quarta Colônia, reconhecido pela UNESCO, que incluem as categorias Geoproduto, Parceiro e Amigo.

Ao final, foi apresentado o projeto de estruturação de rotas e roteiros turísticos no município. O material de divulgação tem lançamento previsto para o segundo semestre de 2026, período que deverá permitir a adequação e adesão de empresas interessadas. Uma nova reunião foi agendada para o mês de junho, com o objetivo de avaliar avanços e definir os próximos passos para a implementação da iniciativa.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma