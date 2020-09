Audiência Pública apresentou metas da LDO e LOA de Faxinal do Soturno para 2021

Foi realizada na tarde de 2 de setembro, a Audiência Pública para apresentação das metas e prioridades para a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e para a Lei Orçamentária Anual (LOA) de Faxinal do Soturno, para o Exercício de 2021. A atividade foi conduzida pela contadora da Secretaria Municipal de Administração e Gestão Financeira, Idmara Manfio, no Auditório Municipal, com transmissão ao vivo na página da Prefeitura no Facebook. O vídeo está gravado e pode ser acessado neste link: https://bit.ly/3gRU33v.

A LDO tem a finalidade de nortear a elaboração dos orçamentos anuais e compreende as metas e prioridades da Administração Pública, incluindo as despesas de capital para o exercício seguinte (2021), orientando a elaboração da LOA e dispondo sobre alterações na legislação tributária. Já a LOA estima as receitas e fixa as despesas para o próximo ano, com o objetivo de garantir a continuidade das ações dos programas de governo.

A estimativa de receita para 2021 é de R$ 31.640.615,34, a ser distribuída entre a Prefeitura Municipal (R$ 25.929.515,34), Câmara de Vereadores (R$ 691.000,00), Fundo de Previdência dos Servidores Públicos (R$ 4.205.000,00) e Fundo de Assistências Médica e Hospitalar (R$ 815.100,00).