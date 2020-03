Audiência no Daer discute acesso asfáltico ao Vale Vêneto

Lideranças políticas e comunitárias de São João do Polêsine e Vale Vêneto estiveram em audiência com os diretores do Daer, Luciano Faustino e Sívori Sarti da Silva, no dia 19 de fevereiro, para tratar sobre o acesso asfáltico da VRS-823, no trecho que liga a localidade de São José, do município de Restinga Sêca, ao distrito de Vale Vêneto, em São João do Polêsine.

O encontro foi agendada pelo deputado Adolfo Brito que está acompanhando este pleito desde 2018. Ano passado foi contratado uma empresa para fazer a revisão e alterações do projeto técnico, trabalho que está sendo concluído agora. O parlamentar voltará a realizar audiência tão logo se tenha conhecimento das alterações e do orçamento para pleitear os recursos necessários.

A obra é de extrema importância para a comunidade e os eventos turísticos locais, incluindo o Festival de Inverno promovido pela Universidade Federal de Santa Maria, que envolvem milhares de visitantes, inclusive do exterior.

Fonte: Gabinete do Deputado Adolfo Brito