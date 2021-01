Atletas destaques da Copa TG de Futsal Sub-17 e Sub-20 passarão por avaliação técnica para ingressar na equipe do Futsal AMF

No último domingo do mês de janeiro, dia 31, 17 atletas destaques da Copa TG de Futsal na categoria Sub-17 e Sub-20 irão participar de uma seletiva com a possibilidade de ingressar no Futsal AMF, time que irá representar a Antonio Meneghetti Faculdade em diversas competições no decorrer do ano, tendo como a principal, a Liga Gaúcha de Futsal Sub-20.

A delegação com os atletas chegará no Recanto Maestro, local sede do Futsal AMF, pela manhã de sábado, dia 30. Serão recepcionados com um almoço de integração com a equipe da AMF. Logo após farão um tour guiado pelo Campus da Faculdade, para conhecer toda a beleza natural e também as estruturas belíssimas que o lugar oferece, como a Antonio Meneghetti Faculdade (local este onde os atletas terão suas formações acadêmicas), a Casa do Estudante da AMF (condomínio estudantil onde irão residir caso ingressem na equipe), e ainda terão a oportunidade de conhecer os novos empreendimentos do Recanto Maestro como as Termas Romanas e Hotel Recanto Business Center.

Ao final do dia, retornarão para a Casa do Estudante, onde passarão a noite e farão o descanso para a avaliação técnica que ocorrerá no Centro Esportivo Educacional Recanto Maestro no domingo, dia 31, a partir das 9h. Os atletas serão divididos em dois times e farão alguns jogos treinos, os destaques serão selecionados para fazer partes do time do Futsal AMF.

Além de ingressarem para a equipe, os atletas ganharam também a bolsa futsal, que tem um super desconto de 50% em todos os seis cursos que a AMF oferece atualmente: Administração, Pedagogia, Ontopsicologia, Direito, Sistemas de Informação e Ciências Contábeis.

